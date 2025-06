Manque de fonds : le Cored ferme ses bureaux jusqu'à nouvel ordre

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) informe de la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, de ses bureaux sis à la Maison de la Presse Babacar Touré.



Il a expliqué que la fermeture est due à l'incapacité du Bureau à faire face à ses dépenses. « Le Bureau du CORED s'est résolu à prendre cette regrettable décision parce qu'il n'arrive plus à faire face à ses dépenses de fonctionnement », lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik.



Le conseil a fait savoir que le personnel permanent, « très résilient, a patiemment enduré quatorze (14) mois d'arrières de salaires. Parce que, l’organe d'autorégulation, n’étant pas entré en possession de son budget de 2024 ni de 2025, a épuisé toutes ses ressources additionnelles ».



Le Cored rappelle que « la loi prévoit, à travers le Code de la Presse, en ses articles 46 et 53, une allocation annuelle du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP) pour le fonctionnement de l'organe d'autorégulation ».



Par ailleurs, le Conseil précise qu’hormis le secrétariat permanant, ses autres instances (Bureau, Directoire et Tribunal des pairs) « fonctionnent sous le sceau du bénévolat ».