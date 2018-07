Mansour Faye part en guerre contre la gratuité de l'eau à Touba

Le ministre de l'Hydraulique Mansour Faye déclare que la cité religieuse de Touba ne peut pas continuer à ne pas payer pour sa fourniture en eau.



Selon lui, l’eau doit être payante à Touba. Car l’électricité qui permet d’assurer la distribution de l’eau à Touba, coûte plus d’un milliard 200 millions Fcfa. "Chaque année, l’Etat investit entre 500 et 800 millions pour un réseau que personne ne contrôle. 40% de la production d’eau à Touba disparaissent dans les tuyaux, parce qu’il y a énormément de fuites, à cause de l’absence de contrôle. Il faut trouver une solution à cela", a indiqué Mansour Faye qui rappelle qu’à Touba, toutes les fractions (de la population) ne paient pas.

"Les banques, les boulangeries ne paient pas. Personne ne paie. Cela ne peut pas continuer. Aucun privé ne paie l’eau à Touba", a-t-il dénoncé dans les colonnes de L'Observateur de ce mardi 3 juillet.