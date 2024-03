Mansour faye présente Amadou Ba aux Saint- Louisiens : "voici votre future président celui que vous allez lire le 24mars"

"Notre candidat, le candidat du Président Macky Sall, tout Saint Louis est derrière vous. même ceux qui ne sont pas là nous suivent depuis chez eux", ces mots sont du maire Saint-Louis, Mansour Faye. Ce dernier a tenu ces termes en guise de bienvenue au candidat de BBY. Aux populations de Saint Louis ajoute Mansour Faye : "voici votre future président, celui que vous allez élire le 24 mars", a indiqué.



Prenant la parole, le candidat de Benno magnifie le concept initié par son frère de parti et édile de la ville de Saint Louis. "Le Président a eu confiance en moi et a espoir en moi car il ma confié tout un peuple. Un peuple qu'il aime bien. Je salue Marieme Faye Sall, je suis ravi du concept initié car ça nous permet d'échanger en direct avec la population de Saint- Louis".



Ainsi, poursuit l'ancien Premier ministre qui par cette occasion déclare sa flamme à l'ancienne capitale du Sénégal. "C'est ma région (Saint-Louis) de cœur raison pour laquelle tout ce que je fais je commence par là, a déclaré Amadou Ba.

Enfin, pour Mansour Faye, le discours de leur candidat, Amadou Ba reste "apaisant et rassurant pour BBY, la famille de Macky Sall".



"Mansour par son attitude à prouver que dans ce pays il y a de l'ordre et cet ordre a été instauré par Macky Sall", a conclu le candidat de BBY.