Marché Bignona de Grand Yoff : une menace pèse sur des centaines d’emplois

À Grand Yoff (Dakar), l’inquiétude gagne les commerçants du marché Bignona. Une partie de cet espace de commerce, qui fait vivre des centaines de familles, serait en passe d’être cédée pour un projet de construction. Une décision qui suscite colère et incompréhension parmi les acteurs du marché.



Selon les commerçants, le marché Bignona représente un maillon essentiel de l’économie locale. « Le marché Bignona emploie plus de 600 personnes. Il participe à dépasser la simple logique d’assistance pour aller vers un développement inclusif, contribuant ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté», a déclaré Nicole Coréa, au micro d’iRadio.



Face à la perspective de perdre une partie de leur espace de travail, les acteurs du marché ont entrepris plusieurs démarches auprès des autorités afin d’obtenir une réorientation du projet. Ils mettent en avant l’impact social et économique du site, ainsi que les ressources financières qu’il génère pour de nombreuses familles.



Pour Nicole Coréa, la lutte des commerçants dépasse largement les seuls occupants du marché. « Notre combat porte sur la survie de plusieurs centaines de familles à travers les acteurs directs et indirects du marché Bignona, liés par une chaîne de production et de valeur », explique-t-elle.



Selon elle, la disparition de ce marché pourrait avoir des conséquences lourdes jusque dans les zones rurales les plus reculées du pays. « Même dans le village le plus éloigné du Sénégal, faire disparaître le marché Bignona reviendrait à anéantir toute une filière aux impacts socio-économiques incalculables », prévient-elle.



Malgré la tension, les commerçants assurent cependant ne pas vouloir perturber l’ordre public. « Nous ne cherchons pas à créer des troubles, mais nous sommes à bout de souffle face à cette injustice qui se profile », affirme la porte-parole des commerçants.



Les acteurs du marché disent aussi rester déterminés. Ils se disent prêts à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités afin d’éviter la disparition de cet espace économique qui fait vivre des centaines de familles.