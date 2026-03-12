Sénégal: la Police nationale annonce la présence d’un nouveau type de drogue sur le territoire national

La Police nationale du Sénégal a annoncé, ce jeudi 12 mars, la présence sur son territoire d’un nouveau type de drogue appelé carfentanil, découvert pour la première dans le pays lors d’une récente saisie opérée par le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff (Dakar).



«Je voudrais appeler l'attention sur une récente saisie opérée par la police nationale, notamment par le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff, le 26 février 2026. L'analyse par le laboratoire national d'analyse des drogues de la Police nationale a découvert pour la première fois qu'il s'agit d'un échantillon de carfentanil. Et qui confirme l'apparition sur le territoire national de cet oploïde synthétique extrêmement dangereux dont la puissance exceptionnelle représente une menace mortelle pour la population», a indiqué Elhadji Baïty Sène, commissaire principal de police, lors de la présentation du bilan 2025 des activités de la Police nationale.



Le commissaire a poursuivi en déclarant qu’« en 2025, la police nationale a accordé une place extrêmement importante à la lutte contre les drogues». A ce titre, 4.468 personnes ont été interpellées et 582 personnes déférées, avec la saisie d’importante quantité de drogue.

«Une augmentation a été notée en matière de saisies, plus spécifiquement concernant le chanvre indien, avec 04 tonnes et 688 kg en 2024 contre 05 tonnes et 693 kg en 2025, soit une hausse de 21,43% », a-t-il soutenu. Il ajoute que «cette hausse a été également notée pour le hashis, avec une saisie de 6,057 kg en 2024 contre 33,24 kg en 2025 ».



Par ailleurs, une baisse a été notée dans la saisie de la cocaïne, avec la saisie de 6,457 kg en 2025 contre 25,678 kg en 2024. Selon M. Sène, « cette baisse au niveau de la cocaïne pourrait être expliquée par l'émergence de nouvelles catégories de drogues de synthèse pour lesquelles la police continue de mener une lutte».



Au-delà de ces chiffres, il a précisé que la police a noté une "hausse critique" de ces drogues de synthèses en milieu urbain. «Durant l'année 2025, 20,22 kg et 4 133 de kepa, 500,5 g de l’ecstasy, 34.344 comprimés tramadol et 400 g de méthamphétamine ont été saisis. Pour les substances psychotropes, 28.013 barbituriques ont été également saisis. On note donc une hausse des drogues émergentes ou transformées, notamment le kusch, le hashish, le synx, l'ecstasy », a-t-il conclu.