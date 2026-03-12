Marché central de Kaffrine : plusieurs cantines ravagées par un incendie

Dans la matinée de ce jeudi 12 mars 2026, un incendie s’est déclaré au marché central de Kaffrine (centre). Le sinistre a ravagé plusieurs cantines, occasionnant d’importants dégâts matériels.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour éteindre le feu qui s’est propagé dans plusieurs zones de ce lieu de commerce. Toutefois, au vu de l’occupation anarchique des lieux, leur intervention a été rendue difficile par l’absence de voies d’accès et d’issues de secours, selon l’Agence de Presse Sénégalaise.



L’origine de l’incendie reste pour le moment inconnue. Les enquêtes sont en cours pour comprendre les raisons de ce sinistre.