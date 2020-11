Marché HLM: les commerçants refusent de payer la taxe municipale et menacent de prendre les pirogues

Les commerçants du marché HLM sont en colère. Étant resté 8 mois sans travailler à cause de la pandémie, ils interpellent le Président Macky Sall et demande leur part des fonds forces Covid19. Ils refusent de payer la patente imposée par les autorités municipales.



« Nous nous sommes réveillés ce matin, la mairie nous a envoyés des éléments à cause des patentes. Nous sommes restés 8 mois sans travailler ici au niveau des Hlm, depuis l’annonce du coronavirus. Toutes les frontières ont été fermées. Nous interpellerons le président de la République Macky Sall à nous venir en aide. On nous a annoncés une aide de 40 milliards, nous n’avons rien vu. Depuis lors, nous avons fait des recensements, sans suite », martèle Djibril Ndour leur porte-parole.



Les commerçants se disent prêts à tout, et n’hésiteront pas à prendre la mer pour se rendre en Europe. « Nous vivons des situations très difficiles. Certains d’entre nous, sont rentrés au village ne pouvant plus payer le loyer. Nous disons au Président que nous sommes fatigués. Autrement, tous les jeunes risques d’emprunter le chemin de l’Espagne », averti M. Ndour sur Walf radio.