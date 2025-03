Marché Tilène de ​Ziguinchor : un tailleur d'une soixantaine d'années retrouvé mort dans son atelier

Un tailleur âgé de plus de 60 ans a été retrouvé sans vie dans son atelier au marché Tilène de Ziguinchor (sud), dans la soirée du vendredi dernier. La découverte du corps identifié sous le nom de Souleymane Diassy, un homme décrit comme " jovial, élégant et rigoureux dans son travail", a suscité une vive émotion parmi les commerçants et habitants du quartier.



D’après les témoignages recueillis sur place, c’est un commerçant qui a découvert le corps sans vie du tailleur avant d’alerter les riverains. « Il ne présentait aucune blessure », indique une source au journal Libération.



Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont transporté la dépouille à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor, où une autopsie pourrait être pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès.



Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête.