Marche des étudiants non orientés: quand la police sermonne les manifestants pour éviter les affrontements

Des affrontements entre policiers et bacheliers non orientés, ont été évités de justesse ce lundi matin à Dakar; grâce à l'intervention du chef des forces de l'ordre déployées au couloir de la mort de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



En effet, ces bacheliers avaient commencé à barrer la voie qui mène au couloir de la mort, à partir de ClairAfrique. Face à cette situation, ils ont été interpellés par le chef des policiers qui les a ramenés à la raison en ces termes.



« Nous ne sommes pas vos ennemis. Allez-y débarrasser la route que vous avez barrée, et revenez faire votre marche. Nous allons vous encadrer tranquillement. Ce que je voulais vous faire savoir, arrêter de prendre les policiers comme vos ennemis. De toute façon vous n’êtes pas si nombreux que ça pour créer le désordre ici », a dit l’agent aux étudiants.



Au moment où le policier parlait avec les responsables des étudiants, certains parmi eux avaient commencé à débarrasser les branches d’arbres posées sur la route.



C’est après ces échanges que les étudiants non orientés ont présenté des documents autorisant la manifestation. Elle a été finalement encadrée par la police. Ces bacheliers non orientés ont marché ce lundi de l’Université de Cheikh Anta Diop au rond point Sam pour réclamer leur orientation.



Toutefois, ils comptent poursuivre le combat jusqu’à obtenir gain de cause.