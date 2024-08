Marché des transferts : Lille et Rennes en pole position pour recruter Mikayil Faye

Le marché des transferts s’anime autour de Mikayil Faye. Le jeune défenseur central du FC Barcelone intéresse deux clubs français. Lille et Rennes sont en pole position pour s’attacher les services du jeune Sénégalais.



Selon le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Lille est entré dans la course pour recruter Mika Faye. Les Dogues ont déjà formulé une offre officielle au club catalan.



Lille et Rennes sont en tête de la course car les deux clubs ont envoyé des propositions officielles au Barça ces derniers jours.

D’après Romano, le Barça ne le laissera faire qu'avec une clause de rachat et une clause de vente.