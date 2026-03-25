Marché mondial de céréales : Le Nigeria et le Sénégal bousculent les prévisions

Le paysage céréalier africain subit de profonds réajustements en ce début d’année 2026. Selon les données compilées par l’USDA, les dynamiques de consommation et d’importation varient significativement selon les régions, illustrant des réalités économiques disparates.



Le riz : Vers une baisse de l'importation en Afrique de l'Ouest



L’un des enseignements majeurs du rapport de l'USDA concerne la révision à la baisse de l’importation mondiale de riz, un mouvement entraîné en grande partie par le recul de la demande au Cameroun et en Guinée.



Ce ralentissement influe directement sur les flux commerciaux. Au Nigeria, les prévisions d’importations pour 2026 ont été réduites de 200 000 tonnes, s’établissant désormais à 3 millions de tonnes. Cette baisse s’explique par un report de stocks excédentaires constitués l'année précédente. Une tendance similaire est observée au Sénégal, où les importations sont revues à la baisse de 200 000 tonnes (pour un total de 1,5 million) en raison de stocks domestiques importants. À l’inverse, le Kenya tire profit d’une politique fiscale avantageuse, avec un accès en franchise de droits pour 245 000 tonnes, portant ses prévisions d'importations à 750 000 tonnes.



Alors que les prix à l'exportation, notamment pour le riz indien, montrent des signes de faiblesse face à cette demande africaine plus timide, des pays comme le Brésil parviennent à tirer leur épingle du jeu en augmentant leurs expéditions vers les marchés clés du continent.



Le secteur du blé reste marqué par une forte dépendance extérieure, particulièrement en Afrique du Nord, zone la plus importatrice du continent. Pour la campagne 2025/26, les prévisions de l’USDA confirment des volumes massifs dans les pays maghrébins. En Afrique subsaharienne, le Nigeria affiche un recul notable de son utilisation de blé, tant pour l'alimentation humaine que pour les besoins industriels. En conséquence, ses besoins d’importation pour 2025/26 ont été sabrés de 300 000 tonnes, pour atteindre 6,4 millions de tonnes.



Un équilibre fragile entre production et consommation



Les agrégats régionaux révèlent l'ampleur du défi productif. L’Afrique du Nord devrait produire 17,45 millions de tonnes de céréales pour une consommation domestique de 47,55 millions, creusant un déficit comblé par 33,6 millions de tonnes d'importations. En Afrique subsaharienne, l'écart est tout aussi criant : pour une consommation de 40,35 millions de tonnes, la production locale ne culmine qu'à 9,8 millions de tonnes, nécessitant l'importation de 31,33 millions de tonnes de grains.