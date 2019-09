Marche pour de meilleures conditions de vie dans les prisons: une enquête indépendante réclamée sur la mort des deux détenus à Rebeuss

Une marche a été organisée ce vendredi 6 septembre 2019 par les ex-détenus et des organisations de la Société civile sénégalaise, pour réclamer de meilleures conditions de vie des prisonniers dans les établissements carcéraux.

Le membre de la plateforme Aar Li nu Bokk et Frapp/ France Dégage, Alioune Badara Mboup, a saisi l'occasion pour dénoncer la surpopulation carcérale au Sénégal. Mais également réclamer une enquête indépendante sur la mort des deux jeunes prisonniers à la chambre 11 de la prison Rebeuss.



"Le Sénégal maltraite ses prisonniers ! Nous réclamons des conditions carcérales meilleures dans les 37 MAC (Maison d'arrêt et de correction), la fin des longues détentions, la construction de nouvelles prisons, le renforcement du système judiciaire sénégalais avec un juge des libertés et une enquête indépendante pour élucider la mort des deux détenus à Rebeuss", a-t-il déclaré.