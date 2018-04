Marche pour la libération de Khalifa Sall et Barthélémy Dias ce vendredi

Les partisans de Khalifa Sall vont investir ce vendredi les rues de Dakar pour réclamer la libération de leurs deux leaders écroués à Rebeuss.



A travers leur nouvelle plateforme dénommée "La Sentinelle de la Résistance", lancée le 25 avril 2018, les exclus du Parti socialiste (Ps) ont décidé de marcher tous les vendredi pour réclamer la libération des maires de Dakar et de Mermoz-Sacré coeur, Khalifa Sall et Barthélémy Dias, respectivement emprisonné à 5 ans de prison pour escroquerie et 6 mois de prison pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection.



La procession, qui a été autorisée par le préfet de Dakar, va partir de la Place de l'Obélique, rebaptisée Place de la Nation au rond-point de la RTS.