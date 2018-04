Marche pour les libérations de Khalifa Sall et Barthélemy Dias : Thierno Bocoum appelle à l’unité de l’opposition

Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR est venu soutenir Khalifa Sall et Barthélemy Dias à travers la marche pour la libération de ces derniers, organisée ce vendredi par le RAS.S.U.RE. L’ancien député a également saisi l’occasion pour lancer un appel à ses collègues opposants à l’unité.

«Nous appelons à ce qu’il y ait une unité de l’opposition et nous travaillons pour que les questions de principes dans notre pays soient prises en charge et c’est le plus important », a-t-il lancé.



Il ajoute : «Il faut une posture de résistance parce que nous avons en face un régime qui ne respecte pas les lois. Nous avons un régime qui veut profiter du processus électoral pour avoir une avance sur leurs adversaires. Ce que nous ne devons pas accepter. Concernant le processus électoral, nous considérons qui il faut que nous nous bâtions tous parce qu’il y va de la démocratie dans notre pays et nous sommes garants de cette démocratie ».



Selon lui, Khalifa Sall et Barthélemy Dias sont «des otages politiques». Car soutient-il «n’eut été leur opposition au régime de Macky Sall, ils n’auraient jamais été en prison ».



L’ancien député du parti Rewmi considère que le maire de Dakar et celui de Mermoz Sacré-Cœur «sont des prisonniers politiques». Raison pour laquelle il est « venu marcher avec leurs partisans pour dire qu’on arrête d’emprisonner les leaders politiques parce qu’ils se sont opposés au régime en place ».