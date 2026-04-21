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Marché public: tension entre Bruxelles et Pékin sur un contrat de livraison de 380 bus au gaz naturel à Dakar

Un projet de transport de grande ampleur au Sénégal, d'une valeur de 320 millions d'euros, environ 210 milliards de FCFA cristallise actuellement les tensions entre Bruxelles et Pékin. En cause, l'entreprise d'État chinoise CRRC a déposé une offre financière inférieure à la moitié de celle de ses concurrents européens . Initialement prévue ce mois-ci, le marché a été reportée à la fin de l'année 2026.



Marché public: tension entre Bruxelles et Pékin sur un contrat de livraison de 380 bus au gaz naturel à Dakar
Selon un rapport d'Euractiv, relayé par Harici.com.tr, l'entreprise d'État chinoise CRRC est pressentie pour remporter ce contrat portant sur la livraison de 380 bus au gaz naturel comprimé (GNC) à Dakar.

Bien que le projet soit intégralement financé par un consortium européen incluant la Banque européenne d’investissement (BEI) et l'Agence française de développement (AFD), le constructeur chinois a soumis une offre financière « inférieure à la moitié de celle de ses concurrents », surclassant ainsi le seul candidat européen en lice, le Suédois Scania.

Cette situation suscite une vive indignation au sein des instances européennes, où l'on dénonce un « détournement stratégique des fonds destinés au développement de l'Afrique ». Un député européen  a fustigé un scénario qu'il juge « complètement absurde », tandis qu’un autre  martèle que « si l'Europe tient à son autonomie stratégique, elle ne peut rester neutre lorsque ses propres finances sont en jeu ».

Pour ces responsables, l'argent de l'initiative Global Gateway, censée offrir une alternative éthique aux « Nouvelles Routes de la Soie », ne devrait pas « profiter à des entreprises chinoises subventionnées par l'État ».

Face à cette polémique, les institutions financières se retranchent derrière la rigueur des procédures de passation de marchés. Selon Euractiv, la BEI a précisé qu'elle ne peut exiger de ses clients « qu'ils discriminent les soumissionnaires en fonction de leur nationalité », soulignant que les normes européennes ne signifient pas un soutien exclusif aux entreprises du continent.

Toutefois, d’après Euractiv « sous la pression, les autorités sénégalaises ont reporté leur décision finale à la fin de l'année 2026 ». En coulisses, la Commission européenne s'active déjà pour corriger ces failles juridiques dans son prochain budget. Le « CRRC et les autorités sénégalaises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires », note Euractiv. Com.
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Fodé Bakary Camara

Mardi 21 Avril 2026 - 10:48


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