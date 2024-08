Marchés ONAS :Dr Cheikh Dieng brise le silence et dévoile "les manœuvres de favoritismes" du ministre Cheikh Tidiane Dieye

Evincé de la Direction générale de l'ONAS (Office National de l'Assainissement du Sénégal), le 31 août 2024, Dr Cheikh Dieng ne compte pas laisser son ancien ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dieye, s’en sortir sans difficultés suite aux accusations qui l'ont accablé après son limogeage. Selon Dr Dieng, Cheikh Tidiane Dieye aurait personnellement ordonné « de stopper un appel d’offres en cours pour attribuer le marché directement aux entreprises qu'il avait choisies. »



Documents à l’appui, Dr Dieng a affirmé que, dès 2019, les entreprises Delta et Vicas avaient été favorisées au détriment de Delgas, à qui avait été initialement attribué le marché de curage de l'ONAS. "Delta et Vicas sont des entreprises puissantes," a-t-il déclaré, en soulignant que ce favoritisme n'est pas nouveau. Malgré les recours de Delgas, y compris devant l’ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics), ce n’est que la Cour suprême qui lui a finalement donné raison. Cependant, l’ONAS a refusé de se plier à cet arrêt.



À en croire les dires de Dr Dieng, en 2024 l’histoire se répète. Ce dernier accuse le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dieye d'avoir de nouveau dépossédé les entreprises Tawfekh Taysir et Delgas de leurs marchés pour les redistribuer à Delta et Vicas.



« Ce ne sont pas de simples accusations. C’est la réalité du secteur de l’assainissement. Voilà le vrai visage de Cheikh Tidiane Dieye, un ministre qui obéit aux ordres des lobbies. J’assume pleinement mes propos », a-t-il déclaré avec fermeté.



Dr Dieng a aussi ajouté que la décision de la Cour suprême demandant la restitution des marchés à Delgas n’a toujours pas été appliquée par l’ONAS, et il invite toute personne intéressée à vérifier ces faits.