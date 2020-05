Mariage de l’hommes d’affaires Bara Guèye "Clean Oil" : 8 individus dont la mariée face au procureur ce jeudi

Les huit (8) individus arrêtés lors du mariage Vip (very Important Person) de l’homme d’affaires Bara Guèye de la société "Clean Oil", vont être présentés au procureur de la République ce jeudi. Il s’agit du marié lui-même, qui prenait une 3e épouse, le "snapeur" attitré du Président Macky Sall, Niang Kharagne Lo, le griot Alassane Mbaye, l’ex mannequin Adja Diallo, et trois autres.



La Section de recherche de Colobane qui a procédé à leur arrestation, a également mis la main sur la mariée Seynabou Diène, la toute nouvelle et 3e épouse de Bara Guèye de Clean Oil. Elle a passé sa première nuit à la Caserne Samba Diéry Diallo.



Selon des sources du journal « Les Échos », ils ont tous reconnu leur erreur et regretté ce qui s’est passé.