Mariage et désillusions conjugales : entre plaidoyer pour le dialogue et drame intime à la Médina

Entre réflexion sur les enjeux de la vie conjugale et la réalité parfois dramatique des conflits de couple, Dakar a été marquée par deux faits contrastés. D’un côté, l’auteure Aissata Ly Wane appelle, avec son livre « Les couleurs du mariage », à renforcer le dialogue au sein des unions. De l’autre, la découverte du corps d’un chef du personnel à la Médina, dans un contexte de crise conjugale, rappelle la fragilité des relations familiales.



« Les couleurs du mariage », un plaidoyer pour le dialogue dans le couple

L’auteure sénégalaise Aissata Ly Wane a présenté, le 9 mai 2026, à Dakar, son ouvrage « Les couleurs du mariage ». C'est un livre de 532 pages consacré à la vie conjugale et à la communication au sein du couple.



Lors de la cérémonie de dédicace de cet ouvrage publié aux éditions Na&Ba, l’auteure a expliqué avoir voulu créer « un espace de réflexion et de dialogue », estimant que « le mariage n’est pas simplement une union, mais une responsabilité ».



Coach et formatrice en développement personnel, Aissata Ly Wane a indiqué que son livre s’inspire de situations vécues et de nombreux témoignages recueillis au fil des années. « Écrire sur le mariage, ce n’est pas seulement raconter une histoire. C’est oser se dévoiler et parfois révéler des vérités inconfortables », a-t-elle déclaré.



L’auteure a également confié que l’idée d’écrire ce livre est née il y a quinze ans, à la suite d’un appel téléphonique marquant. Selon elle, un homme lui avait annoncé avoir repris la vie commune avec son épouse après 17 ans de divorce, grâce à une conversation qu’il avait eue avec elle. « Ces mots continuent de résonner dans mon esprit », a-t-elle affirmé, soulignant que le fait d’aider des couples à se retrouver ou à préserver leur union demeure sa principale source de motivation.



Un chef du personnel retrouvé pendu, un testament de 11 pages évoque un drame conjugal

Selon les informations de Seneweb, de l’autre coté de la ville, précisément à Médina, une découverte macabre a plongé dans l’émoi les employés de la boulangerie « Médine ». Albert Nascimento, âgé de 55 ans, marié et père de quatre enfants, a été retrouvé mort, pendu dans une pièce située sur la terrasse de l’établissement où il travaillait comme chef du personnel.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le père de famille a été découvert pendu dans une pièce située sur la terrasse de l’établissement par l’un de ses collègues. Alerté, le commissariat de Rebeuss, dirigé par la commissaire Khady Diouf, s’est rendu sur les lieux pour les constatations d’usage.



Le corps a ensuite été acheminé à l’Hôpital général Idrissa Pouye pour autopsie. Les résultats médico-légaux transmis, le 8 mai 2026, ont conclu à une asphyxie mécanique par pendaison, écartant toute thèse criminelle et confirmant ainsi le suicide.



Mais l’enquête a pris une tournure encore plus troublante avec la découverte d’un document de onze pages intitulé « Testament ». Retrouvé sur les lieux, ainsi qu’en copie dans le coffre du bureau du défunt, ce texte constitue la dernière confession d’Albert Nascimento.



Dans ce document, il relate en détail les violences physiques et psychologiques qu’il aurait subies au sein de son couple depuis le début de son mariage. Selon ses propres écrits, cette souffrance l’aurait progressivement conduit à mettre fin à ses jours. Une clé USB contenant des images et d’autres éléments présentés comme des preuves accompagnait également le testament.



Les investigations menées par les policiers ont permis d’établir que le couple traversait une grave crise depuis près d’un an. Albert Nascimento vivait avec son épouse et leurs deux filles dans un appartement situé à l’intérieur même de la boulangerie. Toutefois, selon les témoignages recueillis auprès du voisinage, son épouse avait quasiment déserté le domicile conjugal depuis plusieurs mois.



L’enquête de voisinage a également confirmé que les difficultés du couple étaient connues de leur entourage proche. Les auditions se poursuivent afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et sur les éventuelles responsabilités liées au geste fatal de ce père de famille.