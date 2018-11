Mariages précoces: l’Afrique perd 63 milliards de dollars, révèle la Banque mondiale

Dans un rapport rendu public mercredi, la Banque mondiale a révélé que les mariages précoces font perdre au contient africain 63 milliards de dollars, en matière de revenus et de capital humain, à cause de son impact négatif sur l’éducation des filles.



Ce rapport de 12 pages intitulé : « Eduquer les filles et mettre fin au mariage d’enfants, une priorité pour l’Afrique », révèle que le mariage d’enfants représente un manque à gagner de 63 milliards de dollars. A cela, s’ajoutent d’autres conséquences négatives, notamment l’augmentation des violences conjugales, des risques plus élevés de mortalité et de retard de croissance.



Alors que beaucoup de pays ont atteint la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire, le rapport note que les filles sont à la traîne par rapport aux garçons au niveau secondaire. Selon les études, 7 garçons sur 10 achèvent leurs études primaires, mais seulement 4 filles sur 10 achèvent le premier cycle du secondaire.



« Si on mettait un terme aujourd’hui à cette pratique, la croissance démographique diminuerait. Cela entraînera une augmentation des niveaux de vie, en particulier pour les plus pauvres (…). Le mariage d’enfants augmente le risque de violences conjugales et réduit la capacité des femmes à prendre des décisions au sein du ménage » écrivent les experts.