Marième Faye Sall dénonce l’interdiction de voyage imposée à Mansour Faye, ancien ministre et maire de Saint-Louis

L’ancienne Première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, a exprimé, hier-lundi sur les ondes de RFM, son indignation face à l’interdiction de sortie du territoire imposée à Mansour Faye, ancien ministre et maire de Saint-Louis. Elle qualifie cette décision d’« arbitraire » et d’« injuste »



« Mon grand frère, Amadou Mansour Faye, a été interdit de voyager alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour aller voir notre mère malade. Il n’a rien fait ! Depuis neuf mois, ils ne cessent de l’intimider, mais ils n’ont encore rien vu », a-t-elle déclaré, visiblement très remontée.



Marième Faye Sall a également rappelé un précédent épisode, survenu il y a quelques mois, lorsque leur mère avait été convoquée à la gendarmerie. Une situation qu’elle juge « inacceptable ». « Cela ne se passe qu’au Sénégal ! Sans décision de justice, on se permet d’interdire des gens de voyager. Qu’ils sachent que seul Dieu est juge. Nous allons faire face ! », a-t-elle lancé, déterminée.



« Amadou Mansour Faye est un acteur politique et il assume ses positions », a rappelé Marième Faye Sall, insistant sur le fait que son frère ne fuyait pas ses responsabilités.