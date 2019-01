Marième Faye Sall octroie 10 tonnes de ciment pour construire la maison familiale de Fallou Sene

Pour la construction de la maison du papa de l'étudiant Fallou Sene, tué par balles le 15 mai 2018, lors d'une manifestation à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la première Dame Marième Faye Sall a octroyé 10 tonnes de ciment, du fer et du béton, depuis lundi 31 décembre 2018.



Selon le journal EnQuête, le bâtiment qui est en chantier sera composé de 3 chambres avec chacune une toilette interne, d'un salon et d'une cuisine. Outre ce bâtiment, les Universités Alioune Diop de Bambeye et de Thiès avaient recruté les jeunes frères de la femme du défunt comme agents au niveau de leurs centre régionaux.



Mais, après ce meurtre, c'est l'opposant Idrissa Seck qui avait promis au papa de feu Fallou Sene qu'il allait construire sa maison, lors qu'il était parti présenter ses condoléances.