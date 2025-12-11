Maroc : au moins 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles

Au Maroc, les secours cherchaient encore des survivants mercredi, après l’effondrement de deux immeubles de quatre étages dans la ville de Fès, tuant au moins 22 personnes alors que 16 autres ont été blessées.
Les deux bâtiments abritaient huit familles, de nombreuses personnes manquent à l’appel. Alors que les infrastructures vieillissantes sont monnaie courante dans de nombreux quartiers de Fès, des habitants réclament l’inspection de ces constructions.
Aucune explication n’a encore été avancée sur les causes du sinistre. C’est le deuxième effondrement mortel d’immeuble cette année dans cette ville marocaine ont déclaré les autorités mercredi.En mai, un drame similaire avait tué 10 personnes et en a blessé sept autres alors que l'évacuation de l’immeuble avait déjà été décidée, selon le journal marocain Le360.
Fès est la troisième ville du Maroc et l'une des villes hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations de ce mois-ci et de la Coupe du monde de la FIFA 2030.
