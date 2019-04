Maroc - le Pape François : « La crise migratoire ne pourra jamais trouver de solution en construisant des barrières ou en diffusant la peur de l’autre »

Le Pape François qui vient pour la première fois au Maroc sous l’invitation du Roi Mohammed VI a soutenu, ce samedi, que la Crise migratoire ne pourra jamais trouver de solution en construisant des barrières ou en diffusant la peur de l’autre.



« Il s’agit d’un phénomène qui ne trouvera jamais de solution dans la construction de barrières dans la diffusion de la peur de l’autre ou dans la négation de l’assistance à tous ceux qui aspirent à un légitime mieux-être pour eux-mêmes et pour leur famille », a soutenu le Pape François à Rabat.



Poursuivant son discours, il ajoute : « Nous savons aussi que la consolidation d’une véritable paix passe par la recherche de la justice sociale, indispensable pour les déséquilibres économiques et les désordres politiques qui ont toujours étaient des facteurs principaux de tension et de menace pour l’humanité tout entière ».



Aux yeux du Pape François, « la grave crise migratoire à laquelle nous sommes affrontés aujourd’hui, est pour tous un appel pressant à rechercher les moyens concrets d’éradiquer les causes qui obligent tant de personnes à quitter leur pays, leur famille, et à se retrouver souvent marginalisées, rejetées ».