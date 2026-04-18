Coalition Diomaye Président : Waly Diouf Bodian s’attaque à l’initiative d’Alpha Thiam

Dans une sortie médiatique au ton particulièrement virulent, Waly Diouf Bodian s’en est pris à Alpha Thiam, dénonçant son appel à l’union autour de la coalition Diomaye Président. Selon lui, cette démarche, qui viserait à rallier des figures comme Barthelemy Dias et Khalifa Sall, s’inscrit « dans une logique visant à recycler toute la racaille et les vieilleries de la politique sénégalaise afin de soutenir une position fragile ».



Waly Diouf Bodian estime que cette stratégie est en totale contradiction avec la ligne défendue par PASTEF, qu’il qualifie de « révolutionnaire ». Il rejette toute idée de compromis avec ce qu’il considère comme « le système » combattu par son camp politique.



Poursuivant ses critiques, il appelle les responsables politiques à faire preuve de « dignité » et à rester fidèles à leurs partis respectifs en vue des prochaines échéances électorales. À l’inverse, il accuse certains acteurs d’opportunisme, les décrivant comme cherchant à « passer indûment trois années de l’autre côté de l’histoire ».



Concluant son propos sur une note acerbe, Waly Diouf Bodian dénonce « l’indignité des parasites », tout en adressant ses encouragements aux « patriotes ».