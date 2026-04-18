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Maroc : trois des 18 supporters sénégalais détenus libérés après avoir purgé leur peine



Maroc : trois des 18 supporters sénégalais détenus libérés après avoir purgé leur peine
Trois (3) des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc ont été libérés ce samedi, après avoir purgé leur peine, comme annoncé précédemment. L’information a été confirmée par leur avocat, Me Patrick Kabou.
 
Dans une publication sur Facebook, il a salué l’implication des autorités diplomatiques. « Merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences. Je vous informe de la libération effective de 3 des 18 compatriotes détenus au Maroc ».
 
Pour rappel, dans cette affaire, neuf supporters ont été condamnés à un an de prison ferme, six autres à six mois, tandis que trois ont écopé de trois mois de prison ferme.
 
Arrêtés à la suite de la finale disputée le 18 janvier, ils étaient poursuivis pour « hooliganisme », des faits incluant notamment des actes de violence, des dégradations d’équipements sportifs, une invasion de la pelouse et des jets de projectiles.
 
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Moussa Ndongo

Samedi 18 Avril 2026 - 12:38


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