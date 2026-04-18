Détroit d'Ormuz : L'Iran avertit que toute « violation » par les États-Unis fera l'objet d'une « réponse appropriée »

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l'Iran a averti samedi que « toute violation des engagements » par les États-Unis ferait l'objet d'une « réponse appropriée ».



« Tant que le trafic maritime en provenance et à destination de l'Iran restera menacé, le statut du détroit d'Ormuz demeurera inchangé », a écrit le commandement naval du CGRI sur l'entreprise américaine de réseaux sociaux X.



Cet avertissement fait suite à une déclaration du commandement conjoint du CGRI, publiée plus tôt dans la journée, indiquant que le détroit était revenu à son « état antérieur » sous le contrôle des forces armées iraniennes, en invoquant le blocus américain en cours sur les ports iraniens.



Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait déclaré le détroit « totalement ouvert » à tous les navires commerciaux.



Cette décision a été prise « en accord avec le cessez-le-feu au Liban », a-t-il précisé sur la plateforme sociale américaine X.



Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l'Iran, et Téhéran a riposté par des frappes sur Israël et d'autres pays de la région abritant des infrastructures américaines.



Washington et Téhéran ont tenu des pourparlers au Pakistan le week-end dernier en vue d'une paix durable, et des efforts sont en cours pour organiser une nouvelle session à Islamabad.