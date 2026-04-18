Daaka de Médina Gounass : immersion de 10 jours de spiritualité intense

À quelques heures du lancement du Daaka de Médina Gounass, l’affluence est déjà notable aux abords de Médina Gounass. Des milliers de pèlerins convergent vers ce haut lieu de spiritualité pour prendre part à cette retraite annuelle, marquant un moment fort de recueillement et de dévotion.



Du côté de l’organisation, le niveau de préparation est jugé globalement satisfaisant. Les autorités affirment avoir respecté près de 80 % de leurs engagements, notamment en matière de sécurité et de maintien de l’ordre. Une mobilisation importante des services de l’État est visible sur le terrain, avec un dispositif sécuritaire renforcé et une logistique presque entièrement déployée.



« Nous sommes à quelques heures de la soirée appelée en pular Kirndol, qui correspond au moment où Thierno et les fidèles quittent la ville sainte pour entamer la retraite », explique Amadou Barry Ba, responsable de la communication du comité d’organisation. Il rappelle qu’une réunion préparatoire s’est tenue récemment au ministère de l’Intérieur, sous la présidence du ministre Maître Bamba Cissé, permettant de coordonner efficacement les actions.



Selon lui, les engagements pris par les services de l’État ont été largement respectés : « La sécurité est déjà en place. La gendarmerie a quadrillé toute la ville, un plan de circulation a été défini et le jalonnement est effectif. Les tentes destinées à accueillir les fidèles sont quasiment prêtes, l’électricité est disponible depuis près d’un mois, et l’approvisionnement en eau est assuré ».



Malgré quelques perturbations liées à une récente grève des transporteurs, la situation est désormais revenue à la normale. « Des discussions ont permis de régler les difficultés. Aujourd’hui, les fidèles affluent sans entrave vers Médina Gounass », a-t-il ajouté au micro d’iRadio.



Cette mobilisation progressive marque le début d’une retraite spirituelle d’une dizaine de jours, au cours de laquelle les participants se consacreront à la prière, à la méditation et à l’enseignement religieux, dans une atmosphère de ferveur et de communion.