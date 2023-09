Maroc : une Sénégalaise de 21 ans se donne la mort en sautant d’un immeuble

La communauté sénégalaise à Casablanca a vécu un choc vendredi avec le décès brutal de la jeune Anta Diop. Cette dernière s’est donnée la mort après avoir confié ses problèmes familiaux à une dame du nom de Sokhna Adji qui l’a accueillie chez elle pour la réconforter.



D’après le témoignage d’une source de PressAfrik sur place, la défunte Anta est venue chez Sokhna Adji le jeudi soir. Elle lui aurait confié qu’elle vivait dans un stress permanent dû aux problèmes qu’elle a avec des membres de sa famille. En plus du chômage qui accentue son mal être.



Après l’avoir écoutée, Sokhna Adji, qui a fait plus de 20 ans au Maroc avec ses trois enfants, lui a demandé de se calmer et de rester chez elle jusqu’à ce qu’elle retrouve tous ses esprits,



Le lendemain, alors que la dame était partie au travail, la jeune Anta est sortie pour rentrer. Une fois au rez-de-chaussée de l’immeuble, elle a été filmée par les caméras de surveillance en train de remonter.Elle aurait ensuite monté au 4e étage avant de sauter dans le vide.



Nous y reviendrons !