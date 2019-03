Massacre de 160 personnes au Mali : le mouvement des élèves et étudiants Peul condamne le mutisme des Chefs d’Etat Africain

L'attaque d'habitants d'un village peul du centre du Mali par de présumés chasseurs dogons, et qui a coûté la vie à 160 personnes, n’a pas laissé indifférent le mouvement des élèves et étudiants peulhs. Ils ont effectué une sortie pour condamner cette « barbarie et le mutisme des chefs d’Etat de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de la communauté internationale de manière générale ». Ils souhaitent l’implication de tous pour la résolution du conflit et la préservation de la dignité humaine.



« Il y a eu beaucoup de massacre, sans justification. Pour un pays frère comme le Mali cela a surpris tout le monde. Je pense qu’il y a un Etat, un président de la République. C’est une institution avec tout ce qui l’accompagne. Ensuite, on dit qu'ils vont dissoudre ce groupe. Ça veut dire qu'il y a des autorisations. Il faut identifier les responsables de ce crime. Il y a des criminels partout. Mais il faut les pourchasser, les attraper et les traduire en justice », suggère, leur porte-parole du jour, Alassane Tham.



Mieux ajoute M. Thiam : « Toutes les personnes morales, du Mali, du Sénégal et d’ailleurs, sans oublier toutes les sociétés civiles qui luttent pour la justice, la paix, nos chefs d’Etat doivent se réunir. Nous sommes dans l’espace CEDEAO. « Ensuite dans le cadre de la sous-région,les jeunes ont une responsabilité qu’il faut assumer ».