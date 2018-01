Massacre de Boffa : Le bilan s'alourdit d'une personne disparue

Daouda Manga, vigile de son état est porté disparu suite à l’attaque survenue dans la forêt de Boffa Bayotte. Ce père de quatre enfants a quitté son domicile, samedi, le jour des événements tragiques, pour aller ramasser du bois mort dans la forêt. Il n’est jamais revenu.



« Nous sommes plongés dans une grande tristesse. Nous ne savons plus quoi faire. Daouda Manga était parti samedi comme presque tous les jours. Il alliait son travail de vigile avec celui de ramasseur de bois mort pour joindre les deux bouts. Depuis lors, il n’a plus donné signe de vie », raconte sa tante Sona Sané.



Une source administrative a confirmé avoir reçu la notification qu’une personne demeure introuvable suite au drame de Boffa. « Il ya effectivement un disparu. Mais nous avons pris toutes les dispositions possibles, de concert avec les autorités militaires et les autres corps de sécurité », pour le retrouver, a assuré cette source sans plus de détails rapporte « Libération ».