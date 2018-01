Massacre de Ziguinchor : Le Pds pointe du doigt les "errements et l'incapacité du régime de Macky Sall"

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) a finalement réagi aux tragiques événements survenus samedi à Ziguinchor et ayant entraîné la mort de 13 jeunes sénégalais. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, Me Abdoulaye Wade et ses camarades n'ont trouvé qu'un seul responsable du drame de la forêt de Boffa : le régime de Macky Sall.



"Le PDS interpelle l’Etat sur ses devoirs et lui rappelle sa responsabilité de sécuriser les populations et de veiller sur leurs biens, quel que soit la partie du Sénégal dans laquelle elles vivent. Les sénégalais ont assez souffert des conséquences des errements, des manquements, des actes d’incompétence et d’incapacité du régime de Macky SALL. Ces défaillances récurrentes dans la gestion de la sécurité des paisibles populations sénégalaises ne sauraient être tolérées", ont écrit les Libéraux dans le document.



Le Pds s'est également incliné devant la mémoire des victimes et appelé "à la bonne volonté de tous les acteurs pour aller résolument vers une paix définitive dans la partie méridionale de notre pays"