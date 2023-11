Matam : 200 millions remis à des producteurs agricoles

Victorine Ndeye a annoncé que ce soutien financier, d’un montant total de 210 millions, avec un remboursement de la dette opérateur pour un montant de 90 153 536 Frs CFA et une subvention de 119 864 464 Frs CFA, est un investissement dans la jeunesse et les femmes pour la promotion de l'équité, la durabilité et l'inclusion. Les présentes subventions en appui pour augmenter dans la durabilité la Co productivité des entreprises, ont permis à neuf (09) SIPA (Matam/Podor) et à une coopérative des Réseaux de SIPA située dans le département de Podor de recevoir des fonds à hauteur de 20 millions…



La ministre a profité de la cérémonie, des autorités administratives, territoriales et des responsables des projets et programmes, et plusieurs acteurs pour magnifier, l’engagement des SIPA dont la contribution a réussi à stimuler l’économie locale et à créer des opportunités d’emploi pour les concitoyens.



Par ailleurs, elle a encouragé les bénéficiaires à travailler sur la nécessaire transition vers les sociétés de coopérative pour libérer l’initiative de l’entreprise sociale et solidaire, afin de permettre un renversement de perspective dans la chaîne de partage de la valeur ajoutée. « Vous représentez le terreau de l'entrepreneuriat domestique d’où devront germer nos champions de demain : de véritables agro-entrepreneurs, créateurs de richesses inclusives et générateurs d’emplois durables et décents pour le plus grand bonheur des jeunes et des femmes », a soutenu Victorine Ndeye.