Matam : l’agronome Pape Samba Sow préconise l'engrais organique pour booster l'agroécologie

L’agronome Pape Samba Sow a lancé, ce dimanche, un appel pressant aux agriculteurs de la région de Matam (nord) pour une adoption massive des engrais organiques. Lors d'une visite guidée organisée à Gourel Hadji, une ferme agroécologique située dans la commune de Ndendory (département de Kanel) où s'activent une dizaine de femmes, l'expert a mis en avant les vertus de ces intrants pour le développement d'une agriculture durable, l'amélioration de la fertilité des sols et la protection de la santé publique.



« Nous avons organisé une visite ici à Gourel Hadji pour faire la promotion de l’engrais organique dans la région de Matam. C’est dans ce sens que nous invitons les populations à ce produit, qui contribue à la rentabilité de la production, la fertilité des sols et la santé des populations », a-t-il déclaré, à l’Aps. Selon lui, contrairement aux intrants chimiques, l'usage de l'engrais organique garantit des rendements croissants d'année en année, car « les sols sont bien nourris, entretenus et conservés ». De plus, cette transition représente un levier d'adaptation et d'atténuation face aux effets du changement climatique qui frappe la région.



Toutefois, la disponibilité de cet intrant reste un défi majeur pour la zone. Pape Samba Sow a révélé que le stock régional actuel n'est que de 50 tonnes, exclusivement centralisé à Ourossogui. Face à cette contrainte, il plaide pour une forte implication des pouvoirs publics. « Il nous faut aller vers la vulgarisation de l’engrais organique surtout pour son accessibilité auprès des femmes productrices, à travers des subventions de l’Etat », a-t-il conclu.