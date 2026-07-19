Mairie de Touba : un incendie détruit du matériel, les registres d’état civil épargnés par les flammes

Un incendie s’est déclaré ce dimanche matin dans les locaux de la mairie de Touba. Le feu a causé d’importants dégâts matériels, mais les registres d’état civil n’ont pas été touchés.



« Nous avons été alertés ce matin à 7 heures pour un feu à la mairie de Touba. Arrivés sur les lieux, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un magasin situé au rez-de-chaussée », a déclaré le commandant de la 23e compagnie d’incendie et de secours de Touba, le capitaine Modou Tine.



Il a expliqué que les sapeurs-pompiers sont arrivés six minutes après l’alerte et ont rapidement commencé à éteindre le feu. « Nous avons circonscrit le feu dans son volume initial afin d’empêcher toute propagation. A 7h 53 mn l’incendie était totalement maîtrisé », a-t-il précisé.



Selon le capitaine Tine, l’accès au foyer de l’incendie a été difficile à cause de la configuration du bâtiment. Au total, 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes.



Le maire de Touba, Abdou Lahat Ka, a indiqué que le magasin touché contenait du matériel de bureau, des climatiseurs et d’autres petits équipements.



Il s’est toutefois réjoui que le bureau abritant les registres d’état civil ait été épargné grâce à « la promptitude et au professionnalisme » des sapeurs-pompiers.



Le maire a également rappelé que la mairie avait déjà commencé à numériser une grande partie de ses registres d’état civil. Cette mesure permet de mieux protéger ces documents administratifs.



D'après l'APS, Abdou Lahat Ka a demandé la construction d’un camp spécial des sapeurs-pompiers à Touba, avec suffisamment de personnel et de moyens logistiques pour répondre aux besoins d’une ville en pleine croissance.