Eau potable : 28,5 milliards FCFA pour renforcer l’approvisionnement à Dagana, Podor, Matam et Richard Toll

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, présidera, les jeudi 23 et vendredi 24 juillet, les cérémonies de lancement de nouveaux travaux pour renforcer l’alimentation en eau potable à Dagana, Podor, Matam et Richard Toll. Le coût du projet est estimé à 28,5 milliards de F CFA.



« Ces cérémonies entrent dans le cadre du nouveau cycle de solutions techniques à la croissance des besoins en eau dans des centres marqués par une insuffisance des volumes d’eau potable mobilisés », indique un communiqué de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES).



Le jeudi 23 juillet, le ministre donnera le coup d’envoi des travaux à Dagana, puis à Podor. Le lendemain, il se rendra à Matam pour lancer les travaux dans cette ville.



Ces chantiers font partie du Projet de renforcement de l’alimentation en eau potable des villes fluviales de Dagana, Podor, Matam et Richard Toll. Les travaux de ce projet ont été lancés en 2025.



Le projet est porté par l’État du Sénégal, en collaboration avec l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Son objectif est d’améliorer l’accès à l’eau potable pour les populations vivant le long du fleuve Sénégal.



À terme, le projet permettra de renforcer le réseau de distribution d’eau, de réhabiliter les stations de traitement existant et d’en construire de nouvelles d’une capacité d’au moins 4 000 m³ par jour. Il prévoit également la construction de châteaux d’eau d’une capacité de 2 000 m³ dans les communes de Dagana, Matam et Podor.



La SONES rappelle que les stations de traitement actuellement en service dans ces villes ont été construites entre 1997 et 1999 dans le cadre du Projet d’alimentation en eau potable des six centres fluviaux.