Matar Ba fixe un objectif à Aliou Cissé : "faire mieux que 2002"

La cérémonie de remise du drapeau aux « Lions » en vue de la Coupe du Monde s’est déroulée ce jeudi au Palais. Le président de la République Macky Sall a donné le drapeau national au capitaine des « Lions » Cheikhou Kouyaté et a exhorté les joueurs à vendre chère leur peau pour défendre les couleurs nationale.



Le ministre Matar Ba a également saisi l’occasion pour fixer l’objectif de l’équipe dans cette Coupe du Monde. Selon lui, Aliou Cissé et ses joueurs devront nécessairement dépasser les performances de l’équipe de 2002.



« Les 15 millions de Sénégalais se sont mobilisés aux côté des « lions » pour un parcours extraordinaire. Les attentes, tout le monde le sait. On a été au Mondial en 2002 et nous, nous voulons faire mieux qu’en 2002. Ça, c’est une ambition légitime », a indiqué le ministre Matar Ba.

Avant d’ajouté que « L’état du Sénégal s’est mobilisé pour réunir les conditions de performance. Et nous nous battrons pour que ces conditions-là accompagnent l’équipe ».