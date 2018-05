Matar Ba se veut clair sur le départ du Cng : ‘’J’ai dit aux lutteurs que ce point n’est pas discutable’’

A la sortie d’une rencontre avec les lutteurs revendiquant le départ du Comité national de gestion de lutte (Cng), le ministre des Sports Matar Ba a tenu à préciser que ce point n’est pas discutable. «Pour le départ du Cng, je leur ai dit que c’est un point qu’on ne peut pas discuter. Parce que c’est l’Etat qui choisit », a expliqué M. Ba.



Pour le maire de Fatick, la lutte n’est pas encore prête pour passer de Cng à fédération. « La lutte n’est pas encore prête à passer en fédération. Il faut renforcer les textes pour aller dans ce sens», souligne-t-il. Avant d'étaler sa désapprobation sur l’un des points figurant sur le mémorandum brandi par les lutteurs qui menacent de boycotter l’inauguration de l’arène nationale en cas d’échec de leur demande auprès de la tutelle.



M. Ba d’ajouter : ‘’je suis un serviteur du sport. Il faut me laisser le temps d’aller vers la consultation, car il y a beaucoup d’entités dans la lutte.



Le Cng, souligne-t-il, va continuer son travail mais il y aura des améliorations des textes. Le Cng n’est pas là de manière fortuite. Ce sont des Sénégalais qui ont accepté d’être au service de la lutte. Ils ont une mission ; et il y a des améliorations et des points critiques. Nous allons parler au Cng avec l’ensemble des acteurs pour trouver une solution. Les sanctions seront bien analysées », dit-il.