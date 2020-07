Matar Ba sur l’annulation du championnat : « si les lois et règlements sont respectés, il n’y a pas de problème »

Invité de l’émission Grand Jury ce dimanche sur la RFM, le ministre sénégalais des Sports Matar Ba a évoqué l’annulation des championnats nationaux par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Pour le ministre, « Si les lois et règlements de ce pays sont respectés, il n’y a pas de problème ».



« Vous comprendrez que je ne vais pas donner une position tranchée sur la question. En tant que ministre des Sports, on est garant des textes. Si les lois et règlements de ce pays sont respectés, il n’y a pas de problème. Les fédérations sont des instances autonomes », a-t-il d’emblée réagi.



« Ce sont des organisations régies par des textes. Les textes permettent à tous ceux qui se sentent lésés d’utiliser ces textes pour se faire justice. Et il y a d’autres instances qui peuvent trancher. Quel que soit les divergences, il faut que tout le monde garde la sérénité et qu’on ait en ligne de mure le développement de notre football qui est déjà confronté à beaucoup de difficultés », a-t-il ajouté.



Matar Ba estime que les présidents de club, les membres du comité exécutif sont tous des responsables et ils doivent se transcender et dépasser ces difficultés ».