Match amical : L’Argentine souhaite affronter le Sénégal !

Cependant cette affiche de prestige face à la bande à Lionel Messi, Paulo Dybala, André Di Maria… ne devrait pas avoir lieu. En effet, le règlement de la FIFA interdit aux sélections les voyages de plus de six heures entre deux matchs sous 48 heures. Et le Sénégal affronte le Madagascar le 23 mars à Dakar, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations Egypte 2019.

Même si le Sénégal est déjà qualifié, ce match contre les Malgaches est très important pour les lions devant leur public. La trêve du mois de mars sera longue de dix jours, c’est du 18 au 26 mars et le Sénégal souhaite jouer un autre match, mais aussi à Dakar « on joue au mois de mars contre Madagascar à Dakar. On cherche un deuxième match et l’Argentine veut jouer contre le Sénégal durant cette période FIFA. Mais, on cherche à jouer à Dakar» , a déclaré la source du quotidien Stades.