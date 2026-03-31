Match amical : le Sénégal domine la Gambie (3-1) et confirme sa dynamique de succès

L’équipe du Sénégal a bouclé cette fenêtre internationale par une nouvelle victoire. Après leur succès face au Pérou (2-0), les « Lions » se sont imposés 3-1 contre Gambie, ce mardi au Stade Abdoulaye Wade. Les buts sénégalais ont été inscrits par Abdoulaye Seck, Ibrahim Mbaye et Lamine Camara.



Après une baisse de rythme des hommes de Pape Thiaw, les Gambiens ont réduit le score à la suite d’une erreur du gardien Yehvann Diouf sur une tête de Ali Sowe Colley.



En fin de rencontre, les « Scorpions » ont tenté de revenir au score en se procurant quelques occasions. Mais dans le temps additionnel, Lamine Camara a scellé la victoire du Sénégal en inscrivant le troisième but des « Lions », mettant définitivement fin aux espoirs de l’équipe gambienne.



Ce succès vient confirmer la bonne dynamique et la domination des « Lions » lors de cette fenêtre internationale.