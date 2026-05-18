UFOA-A U20 féminin : Le Sénégal sacré champion face à la Guinée-Bissau

L’équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Sénégal a remporté le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) ce dimanche, en s'imposant largement trois buts à zéro face à la Guinée-Bissau en finale.



Les joueuses sénégalaises ont construit leur victoire grâce à des réalisations de Seynabou Mbengue à la 34e minute, d'Adama Diouf à la 57e minute, et d'Aïssatou Ndiaye qui a définitivement scellé le score à la 81e minute.



Les Lioncelles bouclent cette compétition sur un sans-faute statistique remarquable, totalisant onze buts inscrits pour aucun but encaissé sur l'ensemble de leurs confrontations. Avec ce succès, le Sénégal s'adjuge son troisième trophée consécutif dans cette catégorie et consolide sa position dominante dans le football féminin sous-régional.

