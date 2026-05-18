Athlétisme : Saly Sarr conserve son titre africain du triple saut

Saly Sarr a remporté la médaille d’or du triple saut lors des Championnats d’Afrique d’athlétisme 2026 organisés à Accra, au Ghana, conservant ainsi son titre de championne continentale après son sacre de 2024 à Douala.







À seulement 23 ans, la sauteuse confirme son statut de référence africaine de la discipline. Cette victoire intervient quelques semaines après sa médaille de bronze historique décrochée aux Championnats du monde en salle en Pologne, où elle avait réalisé un bond de 14,70 mètres, une première pour une athlète africaine depuis deux décennies.







Forte de ces performances consécutives sur les scènes africaine et mondiale, l'athlète sénégalaise renforce les ambitions internationales de son pays et se projette désormais vers les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

