Match amical: le Sénégal encore battu à domicile par l’Algérie (0-1)

C’est la troisième victoire d’affilée de l’Algérie sur le Sénégal en trois matchs sur le même score de 1 à 0. Après les deux défaites concédées à la CAN 2019, les « Lions » espéraient profiter de leur bonne étoile du moment pour enfin prendre leur revanche sur l’équipe du sélectionneur Djamel Belmadi, ce mardi au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Mais c’était sans compter sur Ryad Mahrez et ses coéquipiers qui ont inscrit le seul but du match par l’intermédiaire de Faris Chaïbi en deuxième mi-temps. C’est la première défaite du Sénégal au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.