Match retard 4e journée Liga: Boulaye Dia retrouve le chemin des filets avec un doublé

Une bonne nouvelle pour les « Lions » qui préparent la CAN. L’attaquant sénégalais Boulaye Dia a retrouvé le chemin des filets après une longue période marquée par un manque de réussite absolu devant les buts.



En match retard comptant pour la 4e journée de Liga, Villarreal a atomisé Alaves à domicile (5-2). Le Sénégalais a inscrit deux buts (27e et 76e) et délivré une passe décisive.