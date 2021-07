Match retard de la 17ème journée Ligue 1: Le Jaraaf reste sur sa lancée

Le Jaraaf affiche la grande forme. L’AS Douanes qui lui était opposée ce jeudi en match en retard de la 17ème journée de L1, l’a appris à ses dépens. Les « Vert et blanc » se sont effet imposés face aux Douaniers, au stade De Ndiarème (Guédiawaye) grâce à un but de Bouly Junior Sambou. L’avant-centre du Jaraaf est dans une forme étincelante et aligne les buts importants depuis 3 journées.



Avec cette victoire, le Jaraaf passe devant Diambars pour occuper la 4ème place, à égalité de points (40) avec l’AS Pikine qu’il a battu le weekend dernier.



Désormais, toutes les équipes de L1 ont mis à jour leur calendrier. Et à 3 tours de la fin du parcours, rien n’est joué autant pour le titre que pour la relégation. Mais, dès le weekend prochain, avec la 24ème et antépénultième journée, on devrait peut-être commencer à y voir plus clair.