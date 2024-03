Matchs amicaux : Aliou Cissé dévoile une liste de 31 joueurs dont Amara Diouf, Habib Diarra, Seydou Sano et Aruna Sangate

Le sélectionneur national Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi sa première liste depuis le retour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.



Pour ces deux matchs que le Sénégal doit jouer en amical contre le Gabon le 22 mars et le Bénin le 26 mars prochains, le technicien a dévoilé une liste de 31 joueurs dont quatre (4) nouveaux joueurs en équipe nationale pour les besoins des deux rencontres amicales à Amiens, en France. Il s’agit de l’attaquant Amara Diouf (Génération Foot), du défenseur Aruna Sangate (Le Havre) du milieu de terrain Habib Diarra (Strasbourg) et Seydou Sano du défenseur central Seydou Sano (Al Gharafa, Qatar).