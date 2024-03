Matchs amicaux : le Sénégal affrontera le Gabon et le Bénin à Amiens

Le programme de préparation de l'équipe nationale de football du Sénégal pour la fenêtre FIFA de mars 2024 a été dévoilé ce lundi par la Fédération sénégalaise de Football (FSF). Les poulains du sélectionneur national, Aliou Cissé, vont affronter le Gabon et le Bénin, respectivement les vendredi 22 et mardi 26 mars, à Amiens (France).



« Le Sénégal jouera deux matchs amicaux en ce mois de Mars 2024 au Stade de la Licorne, à Amiens, en France : le 22 mars contre le Gabon et le 26 mars contre le Benin », informe l’instance dirigeante du football sénégalais.



Les « Panthères » feront face aux « Lions » du Sénégal en amical le 22 mars prochain. Le Gabon fera un bon sparring-partner pour le Sénégal, d’autant plus que les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang préparent les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Logé dans le groupe F, le Gabon sera aux prises avec la Côte d’Ivoire et la Gambie.



Pour la fenêtre internationale calée du 3 au 11 juin 2024, les « Lions » du Sénégal recevront d’abord la RDC dans la poule B, avant de se déplacer en Mauritanie, respectivement lors des 3ème et 4ème journées des éliminatoires du Mondial 2026.