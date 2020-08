Maurice: «Si le bateau se casse en deux, la marée noire sera huit à dix fois plus importante»

Le vraquier Wakashio, échoué dans les eaux cristallines de l'île Maurice avec 4 000 tonnes de pétrole à bord, menaçait dimanche de se briser, faisant craindre une catastrophe écologique encore plus grave dans cet espace maritime protégé. Maurice possède les plus beaux récifs coralliens du monde et constitue un sanctuaire pour une faune rare et endémique. Au-delà d’un drame écologique, cet incident menace toute l’île d’une crise économique. Le point sur la situation avec Vassen Kauppaymuthoo, océanographe et ingénieur en environnement.