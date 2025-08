Dakar : l’Archevêque nomme deux nouveaux vicaires généraux

L’Archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, a procédé à de nouvelles nominations au sein du diocèse. Par décret daté du 1er août 2025, il a désigné l’abbé René Marie Diouf comme « Vicaire général et Modérateur de la Curie ». Il sera « chargé de la pastorale d’ensemble ».



Dans le même document parvenu à PressAfrik, l’abbé Benoît Nobé Marone a été nommé « Vicaire général chargé du temporel », c’est-à-dire des affaires matérielles et administratives. Ces décisions « prendront effet à partir du 1er octobre 2025 » et marquent également la fin des fonctions de Vicaire général pour l’abbé Gérard Marie Diène, qui quitte cette charge.



Le décret précise qu’il sera « publié par annonces dans toute l’étendue de l’Archidiocèse de Dakar ». Ces nominations interviennent « dans le cadre de l’organisation pastorale et administrative de l’Archidiocèse », conformément au Code de Droit Canonique et aux directives de l’Église catholique.