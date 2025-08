Guinée: les fortes pluies se poursuivent, Conakry déplore des nombreux morts et des lourds dégâts

En Guinée, la nuit de mercredi 30 juillet a été marquée par de fortes pluies aux lourdes conséquences humaines et matérielles. Au moins sept personnes sont mortes, selon le gouvernement, la capitale Conakry étant la ville la plus touchée. D’importants dégâts matériaux ont également été constatés.



Parmi les victimes à Conakry figure Ibrahima Kalil Keira, directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Dans la soirée de mercredi, ce cadre du ministère des Postes et télécommunication a été emporté par les fortes pluies dans sa voiture. Son corps n’a été retrouvé qu’au lendemain après-midi, à Lambanyi, en banlieue de la capitale.



Cette commune est l’une des plus touchées par les violentes précipitations qui s'abattent sur Conakry depuis un mois. Une quantité de 70,8 mm d'eau est tombée mercredi soir dans la capitale guinéenne, selon les services météorologiques.



Le gouvernement dit avoir « appris avec une profonde tristesse les pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Conakry dans la nuit du (mercredi) 30 au (jeudi) 31 juillet », dans ce communiqué. Ces intempéries ont malheureusement entraîné la mort de plus de sept de nos concitoyens et provoqué de nombreux sinistres dans plusieurs quartiers de la capitale », ajoute-t-il.



Au quartier Soumanbosiya par exemple, un père de famille a perdu sa femme et ses trois enfants dans l'éboulement de leur maison.



Dans la commune de Matoto, la plus grande de la ville, les témoignages relayés dans la presse évoquent au moins cinq morts dans l’effondrement de deux maisons.



Depuis le début de la saison pluvieuse, au moins 1 200 ménages ont été impactés, selon l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires.